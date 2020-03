Valorant: confermata la data di inizio della closed beta

Confermando le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, Riot Games ha annunciato la data di inizio della closed beta di Valorant.

I server del nuovo videogioco dei creatori di League of Legends apriranno dunque il prossimo 7 aprile, permettendo ad alcuni utenti fortunati di provare in anteprima questo FPS online a sfondo tattico.

Per avere una chance di accedere alla closed beta basta seguire i passaggi riportati sul sito ufficiale di Valorant: in particolare, è necessario possedere un account Riot e collegarlo a un account Twitch, dopodiché guardando le trasmissioni streaming dedicate al gioco aumenteranno le chance di ottenere l’accesso alla beta.

