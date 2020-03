Lords of the Fallen 2 diventa un titolo next-gen

Annunciato nel 2014 e poi scomparso più volte dai radar dopo essere riapparso brevemente, ogni volta con un nuovo studio di sviluppo al timone, Lords of the Fallen 2 è ora diventato un videogioco prevalentemente next-gen.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Marek Tyminski, il presidente di CI Games, durante un’intervista pubblicata su un sito di informazione polacco. Tyminski ha ribadito che, dopo diversi contraccolpi, lo sviluppo di Lords of the Fallen 2 sta andando avanti direttamente negli uffici di CI Games. La compagnia ha poi dato il via a una campagna di assunzioni che servirà a ingrossare le fila del team di sviluppo affinché i lavori possano procedere a passo più spedito. Al momento gli sviluppatori che stanno lavorando a questo progesso sono circa una cinquantina, ma è possibile che il reclutamento di personale possa far crescere ulteriormente il team.

Il presidente di CI Games non ha fornito ulteriori informazioni, dunque non sappiamo quando sarà possibile mettere le mani su Lords of the Fallen 2. Certo è che quel “prevalentemente next-gen” fa pensare a un titolo in arrivo anche sulle console della generazione corrente, oltre che su PC. Staremo a vedere.

