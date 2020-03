void tRrLM(); //Void Terrarium arriva a luglio 2020

NIS America annuncia che void tRrLM(); //Void Terrarium sarà disponibile per PS4 e Nintendo Switch il 10 luglio in Europa e il 17 luglio in Oceania. L’edizione fisica sarà disponibile in Limited Edition presso retailer selezionati.

Qui sotto il nuovo Story Trailer pubblicato per l’occasione:

In un mondo contaminato da funghi tossici, i giocatori vestiranno i panni di un robot di manutenzione. L’incontro con una ragazza in fin di vita di nome Toriko porterà il robot in un’avventura per salvare la ragazza da un mondo ostile pieno di macchine vagabonde e creature mutanti.