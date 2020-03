The Outer Worlds arriverà su Nintendo Switch a giugno

L’RPG ad ambientazione sci-fi The Outer Worlds arriverà per Nintendo Switch in versione fisica e digitale il 5 giugno.

Le copie retail includeranno una cartuccia fisica, tuttavia il download del gioco peserà un bel po’. In totale avremo bisogno infatti di 6 GB di spazio per il download, un peso non indifferente calcolando che si tratta di una patch del day one. Il prezzo del gioco è stato fissato a € 60.

The Outer Worlds è uscito originariamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One nell’ottobre scorso. Il gioco è stato sviluppato da Obsidian, lo studio noto tra le altre cose per lo svluppo di Fallout: New Vegas e il divertente South Park: The Stick of Truth.

