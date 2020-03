Paper Mario: il nuovo capitolo riporterà la serie alle origini

Nella giornata di ieri sono stati diffusi degli interessanti report che suggeriscono l’arrivo di una serie di remaster legati al franchise di Super Mario in arrivo su Switch. I titoli andrebbero a celebrare il 35mo anniversario della saga Nintendo. Oggi giungono ulteriori aggiornamenti sulla questione.

Secondo il nuovo report di VGC i presunti remaster di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy verranno raccolti in un “Anniversary Collection“, piuttosto che dei port singoli per ogni titolo. Le stesse fonti suggeriscono anche che Super Mario 3D World debutterebbe su Switch in un’edizione Deluxe che includerebbe nuovi livelli e contenuti, come già riportato ieri.

Inoltre, le stesse fonti di Venturebeat affermano che il nuovo gioco di Paper Mario in sviluppo riporterà la serie alle origini, come già accaduto su N64 e GameCube. Ciò suggerirebbe uno sforzo rifocalizzato sul design RPG, che avrebbe senso considerando le critiche affrontate sui Paper Mario per 3DS e Wii U.

Non c’è nulla di confermato al momento, ma pare che Nintendo abbia grandi piani per questo 2020.

