Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered uscirà su PC e Xbox One

Nella giornata di ieri Activision ha pubblicato Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered per PS4, oggi veniamo a sapere che che questa versione rimasterizzata non rimarrà una prerogativa della console Sony, bensì uscirà anche su PC e Xbox One. Quando? Non bisognerà attendere a lungo giacché il periodo di esclusiva temporale durerà soltanto un mese.

Il publisher ha infatti già diffuso la data di uscita di queste due versioni del gioco: Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered sarà disponibile su PC e Xbox One a partire dal prossimo 30 aprile.

