Ryan Cleven, multiplayer designer di Gears 5, lascia The Coalition

Dopo Rod Fergusson, anche un altro membro illustre di The Coalition ha deciso di lasciare lo studio: si tratta di Ryan Cleven, multiplayer designer di Gears 5 e del suo diretto predecessore.

Intervenendo su Twitter, Cleven ha motivato la sua decisione con la volontà di prendersi un periodo di pausa dall’industria in modo da ricaricare le batterie. Tuttavia, lo stesso Cleven ha comunque precisato che al suo ritorno nell’ambiente dello sviluppo dei videogiochi non rientrerà nei ranghi di The Coalition, dunque l’addio alla saga di Gears of War appare in qualche modo definitivo.

I hope you're enjoying Operation 3: Gridiron. It's been my favourite to work on and is closer to how I wished we'd launched. It's also my last with TC & Gears. Due to personal issues, I'll be going on sabbatical indefinitely. Thanks for joining me on this journey. See you online. pic.twitter.com/j8uev2RBOS

— Ryan Cleven (@nodezero) March 31, 2020