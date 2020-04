The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV arriva in occidente

NIS America pubblicherà The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV per PlayStation 4 in Nord America ed Europa quest’autunno, seguito da Switch e PC nel 2021, così ha annunciato la compagnia.

La “Frontline Edition” da 59,99 dollari del gioco includerà una copia del gioco, l’artbook “The Black Records”, il CD della colonna sonora “Echoes of Erebonia” e una box art reversibile. La versione Switch includerà solo il download della colonna sonora in digitale.

Un’edizione limitata di 99,99 dollari (PS4, Switch) includerà una copia del gioco, scatola da collezione, colonna sonora su disco, un artbook con copertina rigida, la SteelBook “Ashen Awakener”, un poster di stoffa e sette carte artistiche.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 a settembre 2018 in Giappone. Questo è il primo annuncio di una versione per Switch. Una versione per PC è stata precedentemente annunciata, ma da un altro publisher.

Fonte