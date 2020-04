Bethesda non trasmetterà il suo showcase digitale per l'E3 2020

Bethesda Softworks non trasmetterà il suo showcase digitale a giugno, ha annunciato Pete Hines, senior vice president of global marketing della compagnia. La presentazione streaming avrebbe dovuto sostituire la sua solita conferenza stampa E3 2020 dopo che questo è stato cancellato a causa della pandemia in corso di COVID-19.

“Date le molte sfide che stiamo affrontando a causa della pandemia, non ospiteremo uno showcase digitale a giugno”, ha dichiarato Hines in un tweet. “Abbiamo molte cose interessanti da condividere sui nostri giochi e non vediamo l’ora di dirvi di più nei prossimi mesi.”

Insomma pare che Bethesda questa volta salterà la sua presentazione annuale.

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months.

