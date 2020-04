Annunciato Mortal Shell, un nuovo action RPG di stampo soulslike

Il publisher Playstack e lo studio indipendente Cold Symmetry hanno pubblicato il trailer di annuncio di Mortal Shell, un nuovo action RPG di stampo soulslike in arrivo prossimamente su PC, PS4 e Xbox One.

Sviluppato da un team di quindici persone, tutte veterane dell’industria, Mortal Shell metterà i giocatori nei panni di quello che viene definito un contenitore vuoto. Bisognerà quindi avventurarsi in un mondo contorto e corrotto, un mondo in cui ciò che resta dell’umanità è destinato ad appassire e a marcire. Al giocatore spetterà il compito di soddisfare le richieste del Padre Oscuro, attraversando queste lande devastate alla ricerca di santuari nascosti: qui sarà necessario superare sfide estremamente ardue ed eliminare nemici formidabili.

La meccanica principale su cui si basa l’action RPG di Cold Symmetry permette al protagonista di trasferire la propria essenza all’interno dei gusci vuoti di grandi guerrieri del passato, acquisendone così le peculiarità e abilità distintive.

Mortal Shell sarà disponibile su tutte le piattaforme citate in apertura nel corso del terzo trimestre del 2020.