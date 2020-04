Call of Duty Mobile, al via la Stagione 5: Legione d'Acciaio

Da poche ore ha preso il via la Stagione 5 di Call of Duty Mobile, denominata per l’occasione Legione d’Acciaio.

Questo nuovo aggiornamento porta con sé nuovi contenuti a tema robotico, tra cui:

Battle Pass di Legione d’Acciaio

Armi a tema tenente David Mason e Legione d’Acciaio

GKS nel Battle Pass gratuito

Nuova stagione classificata e nuovi premi

Arma epica Man-0-War e il soldato epico Ruin

Nuove modalità multigiocatore a tempo limitato

Gun Game Team Fight (Gun Game + TDM)

2v2 Showdown

Nuova mappa multigiocatore

Meltdown

Nuova modalità Battle Royale

Scontro 20 v 20 con visuale in prima persona

Nuove scorestreak

Shock RC (disponibile nel Battle Pass gratuito)

La Stagione 5 di Call of Duty Mobile porta con sé anche nuovi bundle disponibili nello store, nonché diversi aggiornamenti dell’interfaccia, equilibrio delle armi, e un gameplay ottimizzato.