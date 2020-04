John Wick Hex in arrivo su PS4, pubblicato un nuovo trailer

Mike Bithell e Bithell Games annunciano oggi che John Wick Hex arriverà su PlayStation 4 il 5 maggio 2020.

Per coloro che non lo conoscono, il gioco mette i giocatori nei panni di John Wick mentre viaggia per il mondo cercando di salvare i suoi amici Winston e Charon, interpretati rispettivamente dal talentuoso Ian McShane e Lance Reddick. Il gioco è uscito originariamente su Epic Games Store lo scorso anno. Al momento il titolo non è stato annunciato per altre piattaforme.

In occasione dell’annuncio Bithell Games ha pubblicato un nuovissimo trailer che trovate qui sotto:

John Wick Hex su PS4 costerà 19,99 €, lo stesso prezzo del gioco su Epic Games Store. Il gioco è attualmente in sconto su PC fino al 16 aprile 2020.

