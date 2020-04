Epic Games Store: Gone Home, Drawful 2 e Hob sono ora gratuiti

Su Epic Games Store sono disponibili tre nuovi giochi gratuiti: Gone Home, Hob e Drawful 2.

Gone Home è un gioco d’esplorazione in prima persona sviluppato da The Fullbright Company, originariamente rilasciato nel 2013. Il titolo racconta la storia della famiglia Greenbriar attraverso la prospettiva della figlia che trova la sua famiglia scomparsa dopo essere tornata da un anno all’estero.

Hob di Runic Games è un titolo d’avventura esplorativa ambientato in un mondo vibrante e lussureggiante che nasconde in realtà numerose insidie.

Infine, il party game Drawful 2 sarà disponibile insieme agli altri due fino al 9 aprile. Nel titolo un giocatore dovrà disegnare cose strane e divertenti. Gli altri giocatori cercheranno di indovinare quale sia il disegno e se sbaglieranno dovranno selezionare una risposta tra quelle disponibili.

La prossima settimana il gioco investigativo Sherlock Holmes: Crimes and Punishments sarà gratuito.



