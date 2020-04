The Last of Us Part II è stato rinviato a data da destinarsi

Sony e Naughty Dog hanno purtroppo fatto sapere che The Last of Us Part II non verrà più pubblicato a maggio come inizialmente previsto, bensì è stato rinviato a data da destinarsi.

Tramite un messaggio diffuso via Twitter, Naughty Dog ha spiegato che lo slittamento del lancio è dovuto alla pandemia di Coronavirus che sta coinvolgendo il mondo intero. Lo studio dichiara che lo sviluppo è quasi completato, manca soltanto la risoluzione di qualche bug, tuttavia i problemi logistici causati da questo stato di emergenza rendono al momento impossibile la pubblicazione dell’esclusiva PS4.

Il periodo di incertezza che stiamo vivendo tutti fa sì che non sia possibile prevedere quando la situazione renderà possibile la risoluzione di tali problemi, per questo è attualmente impossibile fissare una nuova data di uscita.

Infine, Naughty Dog ha voluto diffondere alcuni nuovi screenshot di The Last of Us Part II per rendere meno pesante l’attesa. Trovate le nuove immagini nella galleria presente in calce all’articolo.

Condividi con gli amici Inviare