Final Fantasy VII Remake: pubblicato il trailer finale

Square Enix ha pubblicato il trailer finale di Final Fantasy VII Remake, la riedizione del celebre JRPG che verrà pubblicata a giorni su PS4.

Segnaliamo che il video presente in questo articolo contiene numerosi spoiler, non solo per chi non ha mai giocato all’originale, ma anche per i fan dell’oggetto di questo remake. Questo perché Final Fantasy VII Remake apporta alcune modifiche alla storia del gioco, andando ad approfondire diversi aspetti della narrazione.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile esclusivamente su PS4 dal 10 aprile.