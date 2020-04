La Season 3 di Call of Duty: Modern Warfare partirà la prossima settimana. Activision ha annunciato la data d’uscita con un’immagine teaser sull’account Twitter ufficiale di Call of Duty. La stagione 3 inizierà l’8 aprile 2020.

Una nuova stagione significa un battle pass aggiornato con nuove ricompense da guadagnare. A metà della Stagione 2, Infinity Ward ha lanciato la modalità Battle Royale Warzone, che è gratuita per tutti i giocatori (anche se non possiedi Modern Warfare) e utilizza la stessa progressione del battle pass. Questa tendenza probabilmente continuerà per la Stagione 3, anche se questa volta i giocatori gratuiti di Warzone avranno l’intera stagione per farsi strada attraverso il battle pass. L’immagine teaser mostra il logo Warzone proprio accanto a quello di Modern Warfare.

L’immagine teaser mostra tre figure avvolte nel fumo rosso, con l’immagine familiare di Ghost sullo sfondo. Ghost si è unito al roster come sbloccabile speciale nella Stagione 2 e il suo reveal trailer ha contribuito a gettare le basi per la modalità Warzone.

