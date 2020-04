L'ESA annuncia le date dell'E3 2021

Dopo la cancellazione dell’evento di quest’anno, l’ESA (Entertainment Software Association) ha fatto sapere di essere già al lavoro per l’organizzazione dell’E3 2021. L’ente responsabile della manifestazione ha infatti annunciato le date in cui si terrà la kermesse, che dunque avrà luogo dal 15 al 17 giugno del prossimo anno.

Intervenendo sulle colonne di GamesIndustry, un portavoce dell’ESA ha spiegato che l’edizione 2021 dell’E3 sarà diversa dalle manifestazioni degli anni passati, tuttavia non è stato reso noto in che modo gli organizzatori intendono rivoluzionarne la formula.

