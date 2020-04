Avvistato Mafia 3 Definitive Edition per PC, PS4 e Xbox One

2K Games potrebbe avere in programma il ritorno di Mafia 3 attraverso una Definitive Edition che dovrebbe vedere la luce su PC, PS4 e Xbox One.

Lo veniamo a sapere grazie all’insider Nibellion, il quale su Twitter ha rivelato che tale presunta nuova versione del gioco è comparsa bevemente sul sito dell’ente di classificazione taiwanese.

Grazie alle informazioni riportate dallo stesso insider, poi, scopriamo che Mafia 2 Definitive Edition di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri dovrebbe anch’esso approdare sulle medesime piattaforme, dunque PC, PS4 e Xbox One. Ciò potrebbe significare che si tratti di una vera e propria remaster e non di un semplice port per Nintendo Switch.

Per il momento non si conoscono le date di uscita di questi due titoli, dunque per saperne di più bisognerà attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte del publisher 2K Games.

Mafia II Definitive Edition and Mafia III Definitive Edition listed for PS4/XBO/PC by Taiwan Digital Game Rating Comittee websitehttps://t.co/o7miAazg2x pic.twitter.com/CUec0QDa4Z — Nibel (@Nibellion) April 6, 2020