Animal Crossing: New Horizons primo nella classifica italiana delle vendite

Ottimo debutto per Animal Crossing: New Horizons dal momento che il videogioco per Nintendo Switch entra nella classifica italiana delle vendite al primo posto. Il titolo per la console ibrida della Casa di Kyoto si posiziona sul gradino più alto del podio precedendo Call of Duty: Modern Warfare e Grand Theft Auto V.

Di seguito la top ten aggregata relativa alla settimana che va dal 23 al 29 marzo.

Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V FIFA 20 Gran Turismo Sport The Sims 4 One Piece: Pirate Warriors 4 Crash Team Racing Nitro-Fueled Resident Evil 2 God of War