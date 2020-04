SnowRunner: ecco il nuovo trailer dedicato al Season Pass

Focus Home Interactive e Saber Interactive hanno confezionato un nuovo trailer di SnowRunner dedicato ai contenuti aggiuntivi inclusi nel Season Pass.

I contenuti del Season Pass verranno diffusi in quattro fasi, ognuna di esse includerà nuovi veicoli fuoristrada e nuove ambientazioni di gioco in Canada, Russia e Wisconsin (Stati Uniti) esplorabili da soli o con gli amici. Anche i non possessori del Season Pass avranno la possibilità di ottenere alcuni nuovi contenuti gratuitamente.

SnowRunner sarà disponibile dal 28 aprile per PC (su Epic Games Store), PS4 e Xbox One. Da notare che il Season Pass è incluso nella Premium Edition.