Disco Elysium arriverà prossimamente su Nintendo Switch

ZA/UM, lo studio indipendente che ha dato i natali all’acclamatissimo Disco Elysium, ha confermato di essere al lavoro su una conversione del gioco per Nintendo Switch.

A darne notizia ci hanno pensato sia l’art director Aleksander Rostov che la narrative lead Helen Hindpere durante un podcast della BBC, l’ente radiotelevisivo britannico. Gli sviluppatori hanno dichiarato che Disco Elysium sarà disponibile sulla console ibrida della Casa di Kyoto nel prossimo futuro, tuttavia non hanno voluto sbilanciarsi sulla finestra di lancio, anche se assicurano che la conversione approderà su Switch molto presto.

Vi ricordiamo che Disco Elysium è attualmente disponibile solo su PC, ma arriverà anche su PS4 e Xbox One, oltre che sulla console Nintendo.

