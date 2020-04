Sky Figli della Luce è disponibile da oggi su Google Play

Con 10 milioni di giocatori online in tutto il mondo, oggi Sky: Figli della Luce arriva su Google Play.

Al fulcro di Sky: Figli della Luce c’è un gioco costruito attorno al senso di meraviglia, alla compassione e all’altruismo. Grazie ai suoi alti valori di produzione e all’accessibilità del gioco, il mondo di Sky dà vita a una storia commovente che si rivolge a giocatori esperti e nuovi. Si possono formare squadre fino a 8 giocatori allo scopo di esplorare il vasto regno, con la possibilità di instaurare nuove amicizie, collaborare durante le missioni e apprezzare le espressioni dei vari personaggi, nonché godersi la musica e i tanti mini-giochi.

Sviluppato da thatgamecompany, i creatori dell’acclamato Journey e Flower, Sky: Figli della Luce è stato recentemente riconosciuto come ‘Mobile Game of the Year’ da SXSW, ‘iPhone Game of the Year’ da Apple, oltre a vincere i Mobile Game Awards e i Game Developers Choice Awards, tra gli altri riconoscimenti.

Nuovi eventi in-game e un’imminente nuova stagione di avventure saranno disponibili ad aprile.

Sky: Figli della Luce è ora disponibile su Google Play Store per Android e sull’App Store di iOS.

Sky sarà pubblicato inizialmente su Nintendo Switch.