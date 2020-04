Ecco il DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5

Attraverso un articolo comparso a sorpresa sul blog ufficiale PlayStation, Sony ha svelato il DualSense, il nuovo controller che sostituirà il DualShock con l’avvento di PS5.

Sebbene nel complesso resti comunque riconoscibile rispetto ai pad che hanno accompagnato le precedenti generazioni della compagnia giapponese, il DualSense può contare su un design con delle linee più morbide e arrotondate. Tuttavia il leggero cambio di forma non è l’unica novità che contraddistingue il controller di PlayStation 5: il DualSense avrà sempre i due analogici simmetrici, la croce direzionale, i pulsanti croce, cerchio, quadrato e triangolo, ma i due tasti L2 e R2 saranno dotati di trigger adattivi. Resta anche il touchpad centrale, mentre il pulsante Share lascia il passo al nuovo tasto Create, le cui funzionalità correlate non sono tuttavia state dettagliate.

A tutto questo va ad aggiungersi un sistema di feedback aptici in grado di trasferire le sensazioni di gioco direttamente tra le mani degli utenti. Tra le novità non si può non citare la presenza di un microfono integrato all’interno del controller al fine di favorire la comunicazione in mancanza di un headset dedicato. Sul versante della batteria, poi, questa sarà ancora una volta interna e ricaricabile tramite un cavo USB-C, ma Sony assicura una durata di gran lunga superiore rispetto a quella (a dire il vero piuttosto scarsa) del DualShock 4.

Sony ha infine approfittato dell’occasione per ribadire che PlayStation 5 farà il suo debutto sul mercato sul finire del 2020, durante le festività natalizie. La compagnia nipponica ha fatto sapere che continuerà a condividere ulteriori informazioni sulla sua prossima console nei prossimi mesi.

