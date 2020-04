The Last Campfire si mostra in un primo trailer di gameplay

Hello Games, lo studio indipendente britannico che ha dato i natali a No Man’s Sky, ha confezionato un primo trailer di gameplay del suo prossimo progetto: The Last Campfire.

Il video della durata di poco meno di cinque minuti illustra i primi momenti del gioco mentre Steven Burgess, il lead designer di The Last Campfire, spiega alcune delle sue dinamiche principali. L’opera viene descritta come un’avventura in cui ogni puzzle è unico e incentrato su meccaniche mai ripetute.

Vi ricordiamo che l’ultima fatica di Hello Games sarà disponibile prossimamente su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.