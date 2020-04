Legends of Runeterra: il card game di Riot ha una data d'uscita

Legends of Runeterra, il nuovo card game di Riot Games uscirà su PC e dispositivi mobile il 30 aprile, così ha annunciato la compagnia.

Runeterra è finalmente pronto per essere rilasciato completamente dopo un lungo periodo di open beta. L’annuncio è stato dato insieme ad un secondo trailer cinematogafico che trovate qui sotto:

Legends of Runeterra è stato pubblicizzato su PC come principale piattaforma per la beta, ma arriverà anche su dispositivi mobili lo stesso giorno. Runeterra ha già una base molto solida e un IP molto conosciuta alle spalle (personaggi di League of Legends): è palese che potrebbe essere il più grande nuovo progetto nella scuderia di Riot.

Se siete curiosi la beta di Runeterra è ancora aperta.

Fonte