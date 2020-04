eFootball PES 2020: disponibile il nuovo data pack gratuito

Konami ha reso disponibile per il download gratuito il nuovo data pack di eFootball PES 2020.

Questo update, già pubblicato e scaricabile senza costi aggiuntivi su PC, PS4 e Xbox One, include nuovi visi dei giocatori (tra cui Ronaldo, Bastoni, Esposito, Gollini, Pasalic e Maldini) e tutti gli aggiornamenti relativi al Campeonato Brasileiro Série A e alla TOYOTA Thai League.

Nella galleria presente in coda all’articolo potete trovare alcune immagini dei nuovi volti aggiunti con questo data pack.

