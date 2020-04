Annunciato Cannibal, avventura horror diretta dal regista Ruggero Deodato

Ruggero Deodato e la software house indipendente romana Fantastico Studio hanno annunciato Cannibal, un’avventura a tinte horror che si inserirà all’interno dell’omonimo ciclo di pellicole del regista lucano.

A quarant’anni dall’uscita del discusso film di culto Cannibal Holocaust, il cineasta e lo studio di sviluppo uniscono le forze per la realizzazione di un’opera interattiva scritta e diretta dallo stesso Ruggero Deodato. In Cannibal il giocatore avrà la possibilità di prendere il controllo di una pletora di personaggi differenti e svelare pian piano le motivazioni che li hanno spinti a imbarcarsi in una spedizione disperata nella giungla del Borneo. Il videogioco affronterà le medesime tematiche della pellicola, ossia il cannibalismo e il tribalismo come metafore degli impulsi più profondi della società moderna.

L’opera videoludica di Ruggero Deodarto e Fantastico Studio sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili nel corso del mese di novembre di quest’anno.