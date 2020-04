Fallout 76: pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Westelanders

Bethesda presenta oggi il trailer di lancio ufficiale di Wastelanders, il più grande aggiornamento per Fallout 76 mai pubblicato, che uscirà gratuitamente il 14 aprile per PC (anche su Steam), PlayStation 4 e Xbox One.

Trovate il trailer qui sotto:

Wastelanders rappresenta un nuovo inizio per l’Appalachia. Giocatori nuovi e veterani potranno affrontare una nuova missione principale, incontrare PNG umani, effettuare nuove scelte, scoprire il nuovo sistema di reputazione e tanto altro. I giocatori stringeranno alleanze per scoprire i segreti della Virginia Occidentale, in gruppo con gli amici o da soli.

Westelanders sarà disponibile gratuitamente per Fallout 76 il 14 aprile.