Grounded includerà una modalità senza ragni per gli aracnofobici

Siete aracnofobici e temete di non riuscire a godervi appieno Grounded? Niente paura, Obsidian Entertainment ha pensato anche a voi.

Intervenendo su Twitter, gli sviluppatori hanno confermato di essere al lavoro su una modalità di gioco che permetta anche a chi ha paura di questi esserini terrificanti di giocare a Grounded.

La modalità aracnofobia, come è stata battezzata da Obsidian, eliminerà i ragni dal titolo in questione in modo tale da garantire che tutti possano giocare a questo particolare videogioco di stampo survival.

Vi ricordiamo, infine, che Grounded sarà disponibile su Xbox One e PC dal prossimo 28 luglio tramite i programmi Xbox Game Preview e Steam Early Access.

