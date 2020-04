Dead Island 2 potrebbe essere diventato un progetto cross-gen

Dopo il terzo, e si spera ultimo cambio di sviluppatore, i lavori su Dead Island 2 sembra stiano procedendo a passo sostenuto, tanto che ora il progetto dovrebbe essere diventato addirittura cross-gen.

Lo veniamo a sapere grazie a un annuncio lavorativo pubblicato sul sito di Dambuster Studios, la realtà a cui è stato affidato il progetto. Qui leggiamo che il team è alla ricerca di un art director in grado di traghettare Dead Island 2 non solo verso le piattaforme della generazione attuale, ma anche su quelle next-gen.

A questo punto, visti i numerosi rinvii e i tanti problemi che ne hanno caratterizzato la gestazione finora, non dovrebbe stupire la decisione del publisher Deep Silver di trasformare Dead Island 2 in un progetto cross-gen, sebbene ancora non ci sia nessuna conferma ufficiale. Speriamo dunque di saperne di più quanto prima.

