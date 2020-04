Valorant potrebbe uscire su console, ma il focus resta sul PC

Intervenendo nel corso di una trasmissione su Twitch dello streamer TimTheTatman, un esponente di Riot Games non ha escluso la possibilità che Valorant esca in futuro anche su console.

Il portavoce della compagnia californiana ha spiegato che lo studio è aperto alle opportunità offerte dalle altre piattaforme, tuttavia al momento il team è concentrato al cento percento sullo sviluppo e sul supporto della versione PC. Insomma, la possibilità che Valorant approdi anche su console esiste, tuttavia per il momento non ci sono ancora piani ufficiali affinché ciò accada.

Vi ricordiamo che da qualche giorno Valorant è disponibile su PC in closed beta, per tutti i dettagli su come ricevere l’accesso a questa versione del gioco vi invitiamo a seguire questo collegamento.

Condividi con gli amici Inviare