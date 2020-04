Scrappers è il nuovo gioco per Apple Arcade dallo studio di PixelJunk

Q-Games, lo studio dietro l’acclamata serie PixelJunk, ha appena rilasciato a sorpresa il suo ultimo gioco su Apple Arcade. Si chiama Scrappers e, come tutti i titoli di Apple Arcade, è incluso nell’abbonamento al servizio.

Secondo la descrizione dell’App Store, Scrappers coinvolge da uno a quattro giocatori all’interno di bizzarri duelli tra robot netturbini. I gocatori dovranno agire velocemente e collaborare per passare e impilare la spazzatura e incrementare le ricompense. Le squadre avversarie ovviamente potranno interferire nel nostro lavoro e in quel caso sarà necessario usare le maniere forti. Scrappers venterà una gran varietà di armi da equipaggiare, inoltre il proprio camion dei rifiuti potrà essere completamente personalizzato.

Il gioco include anche il supporto per controller DualShock, Xbox e MFi.

Di recente PixelJunk Eden 2 è stato annunciato durante una Nintendo Indie World Showcase, tuttavia Q-Games non è estraneo alle piattaforme mobile, avendo già prodotto l’esperienza audiovisiva Eden Obscura e lavorato al gioco di lancio di Apple Arcade – Frogger in Toy Town per Konami.

Apple Arcade è il servizio d’abbonamento Apple che offre circa 100 giochi a 5 € al mese. Il lancio è stato accompagnato dal supporto di Apple TV e dalla possibilità di giocare con controller wireless.

Fonte

You love robots? You love money? You hate trash sitting there, not lining you pockets with one big pay day? PixelJunk has the game for you! Team up with up to three other players as you battle it out through the streets of Junktown, pickin' litter and taking names! #applearcade pic.twitter.com/ZXYhBYSAgM

— Q-Games. Scrappers is out now on Apple Arcade! (@PixelJunkNews) April 10, 2020