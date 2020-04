Journey per Steam ha una data di uscita ufficiale

Annapurna Interactive ha annunciato la data di uscita della versione Steam di Journey.

Dopo essere approdato in esclusiva temporale sull’Epic Games Store, il capolavoro targato Thatgamecompany si farà vivo sulla piattaforma digitale di Valve sul finire della primavera. La data di lancio per Steam è infatti stata fissata al prossimo 11 giugno 2020, a distanza di otto anni dalla pubblicazione originale su PS3.

JOURNEY from @thatgamecompany is coming to Steam on June 11. Wishlist here // https://t.co/cqNA9Q46M9

— Annapurna Interactive (@A_i) April 13, 2020