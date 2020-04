Steam annuncia l'edizione estiva del Festival dei Giochi

Valve ha annunciato l’edizione estiva del Festival dei Giochi di Steam, una manifestazione virtuale che metterà sotto i riflettori i titoli che saranno rilasciati entro l’anno successivo.

L’evento si terrà dal 9 al 14 giugno prossimi e permetterà agli utenti della piattaforma digitale di scoprire nuovi titoli in arrivo, provarli in demo a tempo limitato o attraverso brevi esperienze giocabili, nonché di entrare in contatto diretto con gli sviluppatori dei videogiochi.

Da notare che Valve sta ancora ricercando gli sviluppatori che intendono partecipare all’iniziativa, i quali dovranno esprimere la loro manifestazione di interesse entro il prossimo 24 aprile.

