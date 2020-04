XCOM Chimera Squad è il nuovo titolo della celebre serie tattica sci-fi

2K annuncia oggi XCOM: Chimera Squad, un nuovissimo titolo standalone ambientato cinque anni dopo gli eventi di XCOM 2.

XCOM: Chimera Squad presenta una nuovissima trama ambientata nell’universo XCOM. Sebbene sia ambientato cinque anni dopo gli eventi di XCOM 2, Firaxis afferma che Chimera Squad non è “né un sequel né un’espansione”.

Qui sotto vi proponiamo una sinossi della trama tratta dal comunicato stampa ufficiale:

“Ambientato cinque anni dopo gli eventi di XCOM 2, umani, ibridi e alieni stanno ora lavorando insieme per creare una civiltà di cooperazione e coesistenza. Tuttavia, non tutti gli abitanti della Terra sostengono l’alleanza interspecie. La città 31, un modello di pace in un mondo post-invasione, è contrastata da gruppi misteriosi le cui agende minacciano di spezzare questa delicata alleanza interspecie. Chimera Squad, una forza d’élite di agenti umani, ibridi e alieni, deve lavorare insieme per distruggere le minacce sotterranee che spingono la città verso il caos.”

Alcune delle nuove funzionalità di Chimera Squad includono agenti alieni e umani unici con personalità e abilità distinte, inclusi attacchi specifici per specie. C’è anche una nuova modalità Breach che aggiunge una nuova fase di combattimento focalizzata sul coordinamento degli assalti attraverso diversi punti di ingresso.

XCOM: Chimera Squad sarà pubblicato digitalmente su PC via Steam il 24 aprile. Per un periodo di tempo limitato, il prezzo di lancio di Chimera Squad sarà fissato a $ 9,99 prima che aumenti a $ 19,99 il 1 maggio.