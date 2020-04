Bandai Namco Entertainment Europe e Supermassive Games annunciano che The Dark Pictures: Little Hope, la seconda storia di The Dark Pictures Anthology sarà disponibile da questa estate.

In Little Hope, abbandonati e tutti soli, quattro studenti del college e il loro professore sono intrappolati in una misteriosa nebbia nei pressi dell’eponima cittadina. Cercano disperatamente un modo per fuggire, mentre visioni dell’oscuro passato di cui è impregnata la cittadina li perseguitano. Per poter sopravvivere devono scoprire i misteri celati dietro queste apparizioni che li inseguono senza sosta, prima che le forze maligne trascinino le loro anime all’inferno.

I giocatori possono vestire i panni di ognuno dei cinque protagonisti, uno dei quali è interpretato da Will Poulter. Come il primo gioco, Man of Medan, Little Hope è pensato per essere rigiocabile e mostrare diverse storie, percorsi e finali. Ogni decisione avrà la sua importanza e potrà avere ripercussioni su chi sopravvivrà o andrà incontro alla propria fine.

Il Curatore, la figura onnisciente, con la voce di Pip Torrens, e che sovrasta l’intera serie, tornerà a essere il testimone dei progressi dei giocatori, dando anche occasionali suggerimenti (nel caso qualcuno li desiderasse). Le modalità Storia Condivisa e Serata al Cinema, che consentono a più giocatori di condividere la propria storia online o offline, torneranno anche in questo episodio, insieme con la Versione Originale e la Curator’s Cut, quest’ultima disponibile in anticipo per chi prenoterà il gioco.

The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror stand-alone, progettati per presentare una nuova, terrificante esperienza a cadenza regolare. Ogni gioco porterà una storia completamente nuova, distinta dalle altre, un nuovo ambiente e un nuovo cast di personaggi.

“Siamo davvero felici di poter dire di più su Little Hope! Non solo è il secondo capitolo nella The Dark Pictures Anthology, ma è anche una nuova, disturbante storia che i giocatori possono vivere. Che giochino da soli o con gli amici, siamo impazienti di vedere i fan mettere le loro mani su Little Hope”, ha dichiarato Pete Samuels, CEO Supermassive Games ed Executive Producer di The Dark Pictures.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope arriverà questa estate per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.