Crytek cerca personale per un nuovo progetto

In seguito alle indiscrezioni sul presunto revival della serie Crysis, oggi veniamo a sapere che Crytek è alla ricerca di personale da inserire nel team di sviluppo impegnato su un nuovo progetto non ancora annunciato.

La compagnia tedesca sta infatti cercando un Technical Director da innestare nello studio di Francoforte, il quale sta lavorando a un nuovo videogioco “tripla A”. A questa figura professionale viene richiesta un’esperienza di almeno dieci anni nello sviluppo software, nonché la partecipazione allo sviluppo di almeno un videogioco di alto profilo.

Dunque a questo punto appare chiaro che qualcosa si stia muovendo, anche se ovviamente non possiamo ancora affermare con certezza che Crytek stia lavorando a un nuovo Crysis. Per il momento dobbiamo accontentarci di queste informazioni e attendere di riceverne altre in via ufficiale.

