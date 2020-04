Fortnite: la durata della Season 2 è stata estesa

Con un laconico comunicato diffuso nelle scorse ore, Epic Games ha fatto sapere che la durata della Season 2 di Fortnite Chapter 2 è stata estesa di poco più di un mese.

La compagnia americana ha spiegato che la seconda stagione di contenuti non terminerà il 30 aprile, come inizialmente previsto, bensì si concluderà il prossimo 4 giugno, giorno il cui verrà dato il via alla Season 3. Epic Games ci tiene a far sapere che durante questo periodo aggiuntivo verranno pubblicati diversi aggiornamenti che introdurranno nuove sfide, esperienza bonus, e qualche altra sorpresa ancora da definire.

Condividi con gli amici Inviare