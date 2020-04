Overwatch: Echo è disponibile su tutte le piattaforme

Da poche ore è disponibile su tutte le piattaforme un nuovo personaggio giocabile di Overwatch: si tratta di Echo, il nuovo robot evolutivo ed eroe d’attacco.

Vediamo in dettaglio le abilità di questo trentaduesimo personaggio giocabile:

Colpo Triplo : Echo spara tre colpi contemporaneamente, seguendo uno schema triangolare;

: Echo spara tre colpi contemporaneamente, seguendo uno schema triangolare; Bombe Adesive : Echo lancia una salva di bombe adesive che esplodono dopo un breve intervallo di tempo;

: Echo lancia una salva di bombe adesive che esplodono dopo un breve intervallo di tempo; Volo : Echo si lancia in avanti per poi librarsi in volo;

: Echo si lancia in avanti per poi librarsi in volo; Raggio Focalizzante : Echo emette un raggio per alcuni secondi, infliggendo danni ingenti ai bersagli con meno di metà salute;

: Echo emette un raggio per alcuni secondi, infliggendo danni ingenti ai bersagli con meno di metà salute; Duplicazione : Echo diventa una copia di un eroe nemico bersaglio, ottenendo accesso alle sue abilità;

: Echo diventa una copia di un eroe nemico bersaglio, ottenendo accesso alle sue abilità; Planata: Echo può planare durante la caduta.

L’aggiornamento che ha introdotto questo nuovo eroe ha portato con sé anche una nuova modalità di gioco denominata Coda Aperta Competitiva. Disponibile in Arcade per circa quattro settimane, questa modalità utilizza le normali regole della modalità competitiva, inclusi la selezione eroi e il limite di un eroe, ma non ha restrizioni di ruolo o coda ruoli.

Infine, Blizzard Entertainment spiega che, a causa del lockdown dovuto al Coronavirus, per Echo alcune lingue tra cui l’italiano non saranno presenti nel momento in cui l’eroe sarà live, tuttavia la localizzazione arriverà più avanti.