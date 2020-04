Remnant: From the Ashes, annunciato il DLC Swamp of Corsus

Gunfire Games ha annunciato un nuovo DLC di Remnant: From the Ashes intitolato Swamp of Corsus.

Questo contenuto aggiuntivo includerà una zona addizionale per la modalità avventura contenente boss inediti, nonché nuove armi, armature e skin. Non è tutto perché Swamp of Corsus aggiungerà anche la modalità Sopravvivenza: “Inizia la tua avventura soltanto con una pistola, alcuni scarti e la pelle che hai sulla schiena. Viaggia a caso tra Pietre dei mondi corrotti fino a biomi differenti, racimola equipaggiamento, affronta boss follemente difficili e metti alla prova la tua resistenza su quanto puoi resistere all’influenza dei Root.”

Questo nuovo DLC di Remnant: From the Ashes sarà disponibile su PC tramite Steam dal 28 aprile, mentre su PS4 e Xbox One approderà in un momento successivo non ancora stabilito in via ufficiale.