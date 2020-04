Nintendo Switch: l'ultimo system update permette il remapping dei controlli

La Casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo system update per Nintendo Switch che sblocca il remapping dei controlli da parte degli utenti.

Questo aggiornamento di sistema porta il firmware alla versione 10.0.0 e permette di modificare tutti i comandi dei diversi sistemi di controllo compatibili con la console, dai Joy-Con al Pro Controller, passando ovviamente per i tasti di Switch Lite. Per ogni sistema possono essere salvate fino a cinque configurazioni differenti, con la possibilità di muoversi rapidamente da una configurazione all’altra.

L’update include anche altre feature, tra cui la possibilità di trasferire sulla memoria di sistema il software presente sulla scheda SD (e viceversa), e la funzione di salvataggio delle notizie presenti nell’apposito canale della console.

Segnaliamo, infine, che questo nuovo aggiornamento di sistema è già disponibile per il download.

