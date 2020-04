World War Z Game of the Year Edition: annunciata la data d'uscita

Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno annunciato World War Z Game of the Year Edition, che include oltre al gioco best-seller ispirato al film blockbuster di Paramount Pictures, anche tutti i DLC e il nuovo episodio PvE.

Disponibile dal 5 maggio su Epic Games Store, Xbox One e PlayStation 4, World War Z Game of the Year Edition offre il gioco base completo e tutti i contenuti esistenti e futuri presenti nel Season Pass, tra cui:

Un nuovo episodio! 3 nuove missioni PvE nella città francese di Marsiglia con mappa, storia e personaggi. Weapon Pack! Il Lobo Weapon Pack, il Biohazard Weapon Pack, il Military Bundle Weapon Pack, il nuovo Last Aid Weapon Pack oltre ad un nuovo weapon pack in arrivo prossimamente. Characters Pack! Il Professionals Character Skin Pack e il War Heroes Character Skin Pack.



I giocatori possono accedere a un anno di contenuti gratuiti aggiuntivi resi disponibili dal lancio di World War Z, tra cui l’ Horde Mode Z, il crossplay Xbox One-PC, le nuove missioni PvE e i nemici, una modalità sfida settimanale, six-skulls difficulty setting e altro, oltre a una nuova classe giocabile con un albero delle abilità unico, in arrivo in un aggiornamento gratuito entro la fine dell’anno.