Phantasy Star Online 2 è ora disponibile su Xbox One

I fan di Phantasy Star Online 2 oggi possono finalmente gioire. Dopo anni l’acclamato jRPG sbarca in occidente su Xbox One. Sega ha pubblicato il gioco su PS Vita, PS4 e Nintendo Switch n Giappone, ma finora non è mai arrivato dalle nostre parti. Dopo un lungo periodo di open beta esteso oggi Phantasy Star Online 2 è ufficialmente disponibile per Xbox One.

Per l’occasione Sega ha confermato oggi che il goco arriverà anche su PC a fine maggio, esclusivamente su Microsoft Store. Anche la funzione cross-play tra le due versione è stato altrettanto confermata e arriverà in concomitanza con il lancio.

Per celebrare il ancio PSO2 su Xbox One il publisher nipponico ha annunciato oggi una serie di ghiotte offerte. Ogni giorno dal 15 al 23 aprile, i giocatori otterranno un bonus di accesso extra e tutti coloro che aderiranno a un’alleanza con quattro o più membri “prima del 28 aprile” riceveranno un biglietto SG20.

Le missioni urgenti di “Cunning Black Winged Vanguard” e “The False Champion” pratono da oggi, e Quna farà intratterrà il pubblico con i suoi concerti nel fine settimana. È in preparazione anche un evento stagionale, con fiori di ciliegio che adornano l’hub del giocatore ARK.

Ricordiamo che al momento non è stato pianificato nessun blocco regionale, è presente il doppio audio inglese/giapponese e il supporto del mouse e della tastiera.

Potete scaricare gratuitamente Phantasy Star Online 2 su Xbox Store da qui.