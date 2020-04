Pokémon GO: nuove modifiche per tenere a casa i giocatori

Come promesso alla fine del mese scorso, lo sviluppatore di Pokémon GO, Niantic ha svelato una serie di modifiche in arrivo per tenere i giocatori coinvolti mentre sono chiusi in casa per via della pandemia.

Mentre Pokémon GO normalmente incentiva i giocatori ad uscire, queste nuove modifiche permetteranno di prendere parte alle Battaglie Raid e allenare i propri Pokémon preferiti direttamente da casa.

Ecco una panoramica delle prossime modifiche:

Con un Raid Pass Remoto, puoi accedere a Battaglie Raid da qualsiasi luogo ti trovi.

Riceverai un’attività di ricerca sul campo bonus ogni giorno senza dover girare un PokéStop.

Quando esaurisci i regali, i tuoi Pokémon Buddy si avventureranno nei vicini PokéStop e riporteranno alcuni regali da inviare ai tuoi amici.

Sarai in grado di potenziare i tuoi Pokémon al CP desiderato utilizzando tutte le caramelle e la polvere di stelle richieste contemporaneamente.

Dopo aver usato un pezzo stellare, un uovo fortunato o un incenso, sarai in grado di utilizzare più oggetti dello stesso per estenderne l’effetto oltre il normale limite di 30 minuti. Non dovrai più attendere che un effetto oggetto scada prima di poterne usare un altro.

Controlla gli altri aggiornamenti, incluso un migliore design della schermata di battaglia.

Il Remote Raid Pass è un’aggiunta particolarmente interessante che permette di unirci a qualsiasi Raid Battle presente nella schermata “Nelle vicinanze” dell’app o a qualsiasi altro elemento che possiamo toccare sulla mappa. Avremo bisogno di un Pass per partecipare a un Raid, con 20 giocatori in totale autorizzati a partecipare allo stesso Raid Battle.

È interessante notare che tutti gli Allenatori, indipendentemente dalla posizione, avranno pari opportunità al lancio, ma man mano che la situazione mondiale si evolve, gli Allenatori che utilizzano ancora la funzione in remoto avranno un potere di attacco ridotto rispetto a quelli che si dirigono verso la vera posizione della Battaglia Raid. Cambiamenti come questo saranno annunciati attraverso i canali ufficiali di Pokémon GO.

Potete trovare maggiori dettagli sul sito web di Niantic.

Fonte