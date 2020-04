La Gamescom sembrava l’unica convention videoludica ad aver resistito alla crisi pandemica di COVID-19. Tuttavia, a causa di una nuova sentenza imminente da parte del governo tedesco, la probabilità che la Gamescom abbia luogo quest’estate potrebbe non essere certa.

In risposta alla pandemia di coronavirus in corso, il governo tedesco starebbe per annunciare l’estensione del suo divieto su tutti i principali eventi nel paese fino al 31 agosto 2020. Di conseguenza, Gamescom 2020, che è attualmente in programma dal 26 al 29 agosto, ora sembra potrebbe essere cancellato o rinviato. In precedenza, gli organizzatori di Gamescom avevano dichiarato che i piani per tenere la convention quest’estate continuavano come previsto, ma questo nuovo sviluppo sembra ora mettere in rischio tale dichiarazione.

La Gamescom è la più grande convention annuale di gioco al mondo e in genere attrae centinaia di migliaia di partecipanti ogni anno. Pertanto, avrebbe senso che un evento di tali dimensioni venga potenzialmente annullato dai funzionari tedeschi, anche se l’epidemia di COVID-19 potrebbe essere migliorata tra qualche mese.

Nonostante la Gamescom potrebbe non svolgersi nella sua solita forma, tuttavia, lo spettacolo sembra ancora poter continuare in una sorta di formato digitale. A partire da ora, la Gamescom Opening Night Live, la vetrina ospitata da Geoff Keighley, è prevista per il 24 agosto. Questo spettacolo e altri simili potrebbero continuare come previsto anche se la convention non può accogliere partecipanti effettivi quest’anno. Ulteriori dettagli verranno sicuramente forniti al più presto.

Con E3 e Gamescom potenzialmente annullati quest’anno, sarà interessante vedere se ci saranno altre importanti convention nel resto dell’anno. Almeno per ora, PAX West 2020 e Tokyo Game Show 2020 rimangono entrambi confermati per la fine dell’anno, rispettivamente ad agosto e settembre. Date le circostanze attuali, tuttavia, non sarebbe una sorpresa se le due venissero annullate o posticipate.

Non appena verrà rilasciata una dichiarazione ufficiale dall’organizzazione della Gamescom 2020 ve lo riporteremo su queste pagine.

Fonte

In these uncertain times it’s good to have something to look forward to: @gamescom Opening Night Live returns on Monday August 24. We’ll be streaming live then. In mid-May our partners at gamescom will update fans on the status of the physical event in Germany. pic.twitter.com/kyyl7r3VVu — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 31, 2020