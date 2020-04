La Gamescom 2020 si trasforma in un evento digitale

In seguito al divieto imposto dal governo centrale tedesco, il quale blocca tutte le manifestazioni pubbliche fino alla fine del mese di agosto, gli organizzatori della Gamescom 2020 hanno fatto sapere che la kermesse si trasformerà in un evento digitale.

Sebbene non siano stati ancora definiti i dettagli, gli organizzatori della manifestazione dichiarano che i preparativi stanno comunque andando avanti nonostante l’emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus. Per questo ulteriori informazioni circa l’evento digitale che sostituirà la Gamescom 2020 verranno diffuse nei prossimi mesi.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

— gamescom (@gamescom) April 15, 2020