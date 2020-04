eFootball PES 2020: rinviato l'aggiornamento UEFA Euro 2020

Ennesimo danno collaterale della pandemia da Coronavirus: questa volta tocca all’aggiornamento gratuito UEFA Euro 2020 di eFootball PES 2020, rinviato a data da destinarsi da Konami.

La compagnia giapponese spiega che il team di sviluppo non sarà in grado di rispettare la tabella di marcia prestabilita a causa delle nuove disposizioni del governo nipponico, il quale ha recentemente dichiarato lo stato di emergenza. Per questo motivo, Konami ha anche deciso di cancellare l’uscita di una nuova versione fisica di eFootball PES 2020 con una copertina dedicata a UEFA Euro 2020.

In ogni caso, chiunque già possieda o abbia intenzione di acquistare eFootball PES 2020 in futuro, potrà comunque scaricare gratuitamente l’aggiornamento per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam quando verrà reso disponibile attraverso un Data Pack.

Condividi con gli amici Inviare