Destiny 2: Bungie lancia una raccolta fondi contro il Coronavirus

Bungie ha dato il via a una campagna di beneficenza legata a Destiny 2 per supportare gli operatori sanitari di tutto il mondo che lottano contro il Coronavirus.

La campagna è gestita attraverso la popolare piattaforma di donazione Tiltify. Gli utenti che doneranno almeno 20 dollari riceveranno uno speciale emblema in-game di Destiny 2 chiamato Cuore di Guardiano. Questi giocatori riceveranno una e-mail entro una settimana contenente il codice dell’emblema e le istruzioni per riscattarlo su Bungie.net.

I fondi raccolti verranno devoluti a Direct Relief, la quale si occuperaà di acquistare attrezzature per i lavoratori del comparto sanità che operano in prima linea in tutto il mondo.

