Cyberpunk 2077: avvistato il controller Xbox One in edizione limitata

A quanto pare, Cyberpunk 2077 grifferà un controller Xbox One in edizione limitata.

La notizia è stata diffusa nelle scorse ore da Shinobi602 via Twitter, il quale ha scovato il prodotto sul negozio canadese di Amazon. Il pad potrà contare su una colorazione bicolore in nero e metallo, con alcuni dettagli in rosso, tra cui tasti e scritte. Inoltre, i graffi e lo sporco caratterizzano questo controller, dando un effetto vissuto alla periferica. Stando a quanto descritto sulla confezione, questo design sarebbe ispirato a Johnny Silverhand, personaggio centrale di Cyberpunk 2077 che verrà interpretato dall’attore Keanu Reeves.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 17 settembre, quindi è probabile che anche questo controller per Xbox One verrà reso disponibile intorno a questa data.

