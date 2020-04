Star Wars Episode I Racer arriverà su Switch e PS4 a maggio

Star Wars Episode I: Racer sarà ripubblicato per Nintendo Switch e PlayStation 4 il 12 maggio, così ha rivelato il sito web ufficiale di Star Wars. L’amato classico per Nintendo 64 e PC, pubblicato insieme a Star Wars: Episode I – The Phantom Menace nel 1999, presenterà controlli aggiornati, secondo lo sviluppatore Aspyr. Il port su Switch è stato annunciato per la prima volta durante una presentazione Nintendo Direct a marzo.

In un’intervista con StarWars.com, il producer di Aspyr – James Vicari ha spiegato l’approccio dello sviluppatore all’aggiornamento della versione Switch di Episode I: Racer.

“Abbiamo lavorato molto per assicurarci che il gioco fosse confortevole in tutte le configurazioni, incluso giocare con ogni singolo Joy-Con. Il team qui è fermamente convinto che il miglior schema di controllo sia quello a cui non pensi mai e che la filosofia permea davvero tutto ciò che abbiamo fatto con i controlli “.

Episode I: Racer ricrea la straordinaria sequenza di The Phantom Menace, permettendo ai giocatori di controllare Anakin Skywalker, Sebulba e altri pod poder nel campionato di corse ad alta velocità tratto dal film. Racer è stato anche ripubblicato su GOG.com nel maggio 2018. Proprio l’anno scorso, Disney e LucasArts hanno approvato una riedizione del gioco su cartuccia per Nintendo 64 come oggetto da collezione.

